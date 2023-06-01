2023-06-01

众所周知，在凯尔特人队拖着他连续三场比赛后，热火队最终在抢七大战中击败了凯尔特人队。19分的大胜也创造了队史抢七胜分纪录。就这样，他们再次杀入了决赛。而最大的赢家就是球队的老板帕特-莱利。他职业生涯的每一个时代都与总决赛有关，他已经成为了NBA中活着的传奇。 据美媒SportsCenter统计，莱利职业生涯19次以不同身份闯入NBA总决赛。其中，他作为球员的3次得分，都是在湖人队完成的。然后在80年代他是湖人队的主教练，后来去了热火队当主教练。10次带队夺得总冠军，其中1次在热火，4次在湖人。